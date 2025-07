Bologna scatenato sul mercato nel mirino un altro campione d’Europa

Il Bologna che si è già assicurato Immobile e Bernardeschi vorrebbe regalare ai tifosi un altro colpo da sogno Dopo il pareggio con il Sudtirol e il successo con il Sassuolo nel triangolare di Bolzano, la dirigenza rossoblù sta lavorando senza sosta sul mercato in entrata con già alcuni colpi messi a segno, per garantire a Vincenzo Italiano una squadra competitiva. Il direttore generale Giovanni Sartori ha optato soprattutto per giocatori pronti e vincenti come Immobile o Bernardeschi, senza dimenticare le giovani scommesse tra cui il difensore ceco Vitik, erede di Beukema passato al Napoli. Nella prossima stagione per gli emiliani sono previsti numerosi impegni Nazionali, ma in particolar modo Europei. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

