Bologna il bosco Lazzaretto-Bertalia sarà sostituito da palazzi e studentati Le proteste | Cementificazione indiscriminata

Periferia nord ovest di Bologna, tra centro storico e aeroporto. Oltre ai palazzi c’è una zona di 73 ettari, principalmente a verde. In cui sono presenti alberi ad alto fusto tra i quali querce secolari, aceri, robinie, ailanti, olmi, pioppi e arbusteti di prugnoli, biancospini, rusticani e ornielli. Area “destinata ad essere rasa al suolo per lasciare spazio ad un progetto di lottizzazione che prevede edilizia privata, pubblica e cementificazione indiscriminata ”, scrive in una lettera aperta al Comune il Comitato Bertalia- Lazzaretto, che raggruppa persone della zona e del quartiere Navile. “Una nuova comunitĂ residenziale ecosostenibile ”, si legge nella sezione Piano per l’abitare nel portale del Comune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

