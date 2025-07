Bodyshaming? Esiste anche il Lookismo | di cosa si tratta quali conseguenze psicologiche quali interventi educativi

Il lookismo, termine facilmente comprensibile nel suo significato dal momento che richiama il termine inglese "look", ormai ampiamente penetrato ampiamente in molte lingue nel mondo. Si manifesta spesso come una pressione silenziosa ma costante, capace di influenzare profondamente la percezione di sé. Le persone che sperimentano questa forma di discriminazione, che si basa sull’aspetto fisico, riportano con frequenza sentimenti di inadeguatezza, perdita di autostima e sintomi legati all’ansia o alla depressione. In alcuni casi, questi effetti psicologici si estendono fino a compromettere il rapporto con il proprio corpo, generando disagio costante e comportamenti compensatori poco salutari. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it