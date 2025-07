Bob’s burgers e il suo percorso unico verso un’eredità duratura

La serie animata Bob’s Burgers si distingue per la sua narrazione realistica e il suo stile di storytelling ancorato al presente, evitando alcune delle convenzioni più utilizzate in altri show televisivi. A differenza di The Simpsons, che ha stabilito un record come la serie con il maggior numero di stagioni in prima serata negli Stati Uniti, Bob’s Burgers preferisce mantenere una coerenza temporale senza ricorrere a episodi ambientati nel futuro. Questo approccio contribuisce a preservare l’autenticità e la familiarità del mondo rappresentato. bob’s burgers non realizzerà episodi con flashforward. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

