Bob odenkirk odia un’icona dei videogiochi

In un'intervista recente, l'attore e sceneggiatore Bob Odenkirk, noto per i ruoli di Jimmy McGill in Breaking Bad e Better Call Saul, ha espresso un'opinione sorprendente riguardo al personaggio di Mario, la celebre mascotte di Nintendo. La discussione si è concentrata su una scena umoristica in cui Odenkirk, durante la promozione del suo nuovo film Nobody 2, ha immaginato come potrebbe affrontare il celebre idraulico in un ipotetico scontro violento. la visione di bob odenkirk su mario e il suo personaggio in 'nobody 2'. una risposta ironica alla domanda sulla possibilità di scontrarsi con mario.

