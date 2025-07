Bloccati in auto dai tifosi del Chieti per rubare la sciarpa del Pescara | denunciati in quattro

Devono rispondere di rapina in concorso aggravata commessa anche a carico di minore quattro tifosi del Chieti calcio ritenuti i responsabili, e per questo denunciati, dei fatti risalenti allo scorso giugno e cioè quando un padre e un figlio di 56 e 17 anni che avevano esposto sul cruscotto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

