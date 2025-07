Blitz in uno stabilimento balneare a Bagnara Calabra | trovati lavoratori spiati e carne avariata sotto il sole

Controlli dei Carabinieri in uno stabilimento balneare di Bagnara Calabra: scoperti lavoro nero, alimenti non tracciati e videosorveglianza irregolare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Blitz in uno stabilimento balneare a Bagnara Calabra: trovati lavoratori spiati e carne avariata sotto il sole

In questa notizia si parla di: stabilimento - balneare - bagnara - calabra

Concessioni spiagge, Pomes: "Nessuno stabilimento balneare ma aree libere con servizi" - Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'ufficio stampa del Comune di Ostuni con le dichiarazioni del sindaco Angelo Pomes, in merito alla polemica innescata da otto consiglieri comunali della Città Bianca sul tema delle gare relative alla concessione di lotti di spiaggia nelle marine ostunesi (qui.

Tonino3000 apre la stagione musicale dello stabilimento balneare - Domenica 18 maggio primo live della stagione. Torna a vibrare la spiaggia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna che dà ufficialmente il via a un’estate fatta di musica, mare e cibo.

Lusso al mare in Toscana, al noto stabilimento balneare il titolo di migliore beach club 2025 d’Italia - Firenze, 11 maggio 2025 – L’estate si avvicina, e per chi è alla ricerca di stabilimenti d’eccezione, non può non fare tappa in Toscana.

BAGNARA CALABRA (RC) – CONTROLLI IN UNO STABILIMENTO BALNEARE: LAVORATORE IN NERO, CIBO NON TRACCIATO E TELECAMERE ILLEGITTIME. SCATTA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ Un lavoratore in nero, alimenti privi di tracciabilit Vai su Facebook

Bagnara Calabra (RC). Controlli in uno stabilimento balneare: lavoratore in nero, cibo non tracciato e telecamere illegittime https://ilmetropolitano.it/2025/07/26/bagnara-calabra-rc-controlli-in-uno-stabilimento-balneare-lavoratore-in-nero-cibo-non-tracciato-e-t Vai su X

Blitz in uno stabilimento balneare a Bagnara Calabra: trovati lavoratori spiati e carne avariata sotto il sole; Bagnara Calabra, lido chiuso per lavoro nero e violazioni igieniche: sequestrati oltre 40 chili di alimenti; Blitz in uno stabilimento balneare a Bagnara: attivitĂ sospesa, lavoratore in nero e cibo non tracciato.

Bagnara: lavoro nero, cibo senza tracciabilità e telecamere abusive. Chiuso stabilimento balneare - A Bagnara Calabra, i carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e i medici dell’azienda sanit ... Come scrive msn.com

Bagnara Calabra (RC). Controlli in uno stabilimento balneare: lavoratore in nero, cibo non tracciato e telecamere illegittime - Un lavoratore in nero, alimenti privi di tracciabilità e un impianto di videosorveglianza installato senza autorizzazione ... Scrive ilmetropolitano.it