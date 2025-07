Blake Monroe una predestinata pronta a dominare?

Per questo nuovo appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT, voglio parlarvi di Mariah May Mead, la ragazza britannica quasi 27enne (tra pochi giorni) che tutti noi conosciamo adesso ad NXT con il ring name di Blake Monroe. Ha uno stile di lotta tecnico e rapido, quindi anche bello da vedere. Il suo arrivo nel mondo del pro wrestling non + stato così precoce dato che parliamo di soli sette anni fĂ , quindi nel 2018. Una carriera di buon successo nel mondo Indy fino al 2022 dove è entrata in pianta stabile nella World Wonder Ring Stardom. Anche lì titoli e successi importanti fino ad arrivare al suo trienno dal 2023 fino a circa fine maggio di quest'anno nella AEW e dove è stata anche una volta AEW Women's World Champion.

