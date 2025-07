Bissouma Juve il centrocampista del Tottenham è il nome che stuzzica la dirigenza bianconera | funge da alternativa a quel sogno! Cosa risulta

Bissouma Juve, il centrocampista del Tottenham stuzzica la dirigenza: fa da alternativa a quel sogno di mercato. Il calciomercato Juve si concentra con particolare attenzione sul centrocampo, con la dirigenza bianconera alla ricerca di un profilo che possa rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. La Juventus ha bisogno di un giocatore di rottura, un mediano che abbia la capacitĂ di distruggere il gioco avversario e allo stesso tempo apportare grinta e personalitĂ al team. L’identikit è chiaro: serve un centrocampista che possa aggiungere fisicitĂ e leadership, capace di comandare la squadra in mezzo al campo, un giocatore che porti la stessa grinta che Gennaro Gattuso ha sempre mostrato durante la sua carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bissouma Juve, il centrocampista del Tottenham è il nome che stuzzica la dirigenza bianconera: funge da alternativa a quel sogno! Cosa risulta

La Juventus è alla ricerca di un nuovo rinforzo per la mediana: spunta il nome di Sofyan Amrabat! Il centrocampista marocchino sarebbe molto gradito da Tudor ma, stando a quanto si apprende da Tuttosport, su di lui c'è anche l'Atalanta

