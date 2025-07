Bimbo di 7 anni sbranato e ucciso di cani del vicino in USA | le autorità hanno disposto la soppressione degli animali

Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunitĂ di Calera, in Alabama (Stati Uniti): un bimbo di 7 anni, Noah B., ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un branco di cani. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana nei pressi di County Road 147, come riportato nel comunicato ufficiale dell’Ufficio dello Sceriffo della . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il bimbo di 7 anni sbranato e ucciso dai nove cani del vicino - Il piccolo è stato aggredito dal branco nei pressi della sua abitazione a Calera, in Alabama (Stati Uniti). Scrive today.it

Bambino di 7 anni sbranato e ucciso da 9 cani, l'aggressione davanti alla nonna: anche lei è rimasta ferita nel vano tentativo di salvarlo - Un pomeriggio d’estate, una passeggiata spensierata, una nonna pronta a proteggere: poi il silenzio. Come scrive leggo.it