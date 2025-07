Bimba di 10 anni con rara forma di diabete salvata al Ruggi di Salerno | Merito del lavoro di squadra

Una bimba di dieci anni curata da Diabete Insipido Centrale al Ruggi di Salerno, la dottoressa Mauro a Fanpage.it: "Merito di un grande lavoro di squadra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bimba - anni - diabete - ruggi

Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma - Secondo i rapporti medici dell’epoca, la bambina fece il suo sviluppo molto precocemente Lina Medina era una bimba di 5 anni che il 14 maggio 1939, alla sua tenera età, mise al mondo un figlio e tutt’ora mantiene il primato come più … Continua L'articolo Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma proviene da Fremondoweb.

Bimba di 3 anni cade dalla finestra di casa, salva - Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma sfiorato a Maddaloni, nel Casertano, dove una bimba di tre anni, per cause in corso di accertamento, è caduta della finestra della propria abitazione, al primo piano di uno stabile di via Fabio Massimo.

Bimba di 4 anni sfugge alla mamma e viene investita da un'auto, sbalzata per 5 metri sull'asfalto: è gravissima - Una bambina di quattro anni è stata investita da un'auto dopo essere sfuggita alla mamma. È accaduto a Cellatica, in provincia di Brescia.

Bambina positiva alla cocaina, la riflessione del Nursind Salerno: “Al “Ruggi” operatori esemplari” Vai su Facebook

Bambina di 10 anni con rara forma di diabete: curata al Ruggi di Salerno; Bimba di 10 anni con rara forma di diabete salvata al Ruggi di Salerno: Merito del lavoro di squadra; Salerno, Alessandro morì a 13 anni per diabete all'ospedale Ruggi: rinvio a giudizio per altri cinque medici.

Bimba di 10 anni con rara forma di diabete salvata al Ruggi di Salerno: “Merito del lavoro di squadra” - Una bimba di dieci anni curata da Diabete Insipido Centrale al Ruggi di Salerno, la dottoressa Mauro a Fanpage ... Da fanpage.it

Salerno, rara forma di diabete diagnosticata e curata al Ruggi: la storia di una bimba di 10 anni - Stampa Diagnosi complessa ma risolutiva all’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove una bambina di 10 anni è stata curata con successo da una rara forma di diabete insipido centra ... Scrive salernonotizie.it