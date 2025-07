Bilancio da incubo per l' incidente del treno in Germania La terribile ipotesi sul disastro

Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite (almeno 34) nel deragliamento di un treno passeggeri regionale in una zona boscosa nella Germania sud-occidentale secondo quanto riferito dalla polizia. Circa 100 passeggeri erano a bordo del treno quando l'incidente è avvenuto intorno alle 18:10 nei pressi della città di Riedlingen, nel Baden-Württemberg. La polizia ha inizialmente dichiarato che quattro persone erano morte, prima di correggere la propria versione dei fatti affermando che si trattava di tre vittime. La compagnia ferroviaria tedesca Deutsche Bahn ha confermato il decesso di diverse persone e numerosi feriti.

In questa notizia si parla di: treno - incidente - germania - bilancio

UPDATE [27.07-21:00] #Biberach an der Riß #Baden-#Württemberg #Germania #INCIDENTE FERROVIARIO linea #Riedlingen #Munderkingen #treno passeggeri deragliato. Bilancio provvisorio: +3 morti +30 #feriti (alcuni in condizioni critiche) Informazioni Vai su X

