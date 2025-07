Bilancio comunale De Marzo replica al centrodestra | Gestione oculata e virtuosa

Dopo le critiche mosse da alcuni consiglieri del centrodestra in merito alla manovra di riequilibrio di bilancio in discussione al Comune di Bari, l’assessore al Bilancio Diego De Marzo è intervenuto per chiarire le ragioni e le finalitĂ dell’intervento economico che sarĂ votato entro fine mese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bilancio - marzo - centrodestra - comunale

Bocciato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche! Ieri sera, in Consiglio Comunale, il centrodestra in maniera unitaria, coesa e decisa, ha detto NO al programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026, il documento che contiene i progetti di tutte Vai su Facebook

Bilancio comunale, De Marzo replica al centrodestra: Gestione oculata e virtuosa; Bilancio comunale, De Marzo replica al centrodestra: 'Gestione oculata e virtuosa'; Cava de’ Tirreni, l'opposizione di centrodestra ricorre al TAR contro il bilancio comunale: “Gravi violazioni delle regole democratiche”.

Nubi sparse con pioggia - L’assessore al Bilancio della giunta Leccese difende le scelte dell’amministrazione: "Risorse per i più fragili, cantieri, scuole e Municipi" ... baritoday.it scrive

Il centrodestra all'attacco sul bilancio del Comune: "Oltre 22 milioni di euro di spese inutili" - Dalle "comunicazioni per l'avvio dei cantieri, al noleggio delle luminarie di Natale per i Municipi, fino all'acquisto di arredi e suppellettili". Come scrive baritoday.it