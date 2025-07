Biglietto Gtt corse illimitate entro i 100 minuti anche per la metropolitana | approvata la mozione

Nel futuro prossimo si viaggerà a bordo della metropolitana di Torino con le stesse modalità già valide per bus e tram. È stata approvata di lunedì 28 luglio 2025 la mozione per estendere la validità del biglietto Gtt anche alla metropolitana. Corse illimitate entro 100 minuti anche a bordo della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

