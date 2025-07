Beyoncé e la reunion con le Destiny’s Child durante il concerto a Las Vegas – IL VIDEO

Fan impazziti per la reunion, a sorpresa delle Destiny’s Child, durante il concerto di Beyoncé a Las Vegas. Lo riporta People. Su TikTok centinaia di video hanno immortalato Beyoncé, nel bel mezzo del concerto, scomparsa dal palco per poi tornare accompagnata da Kelly Rowland e Michelle Williams. Di conseguenza è esplosa un’ovazione all’Allegiant Stadium. Il trio ha quindi eseguito un medley dei loro più grandi successi, tra cui “Bootylicious”. Prima di salutare Rowland e Williams, Beyoncé ha chiesto ai suoi fan di “brindare” alla band. (Video TikTok @kauajkkkkj) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Beyoncé e la reunion con le Destiny’s Child durante il concerto a Las Vegas – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: beyoncé - concerto - reunion - destiny

Meghan possessiva, Harry cupo: le ombre sul concerto di Beyoncé - Da quando Meghan Markle è ritornata ufficialmente su Instagram, le condivisioni sono alle stelle: è ormai caduto quel velo di privacy che ci separava dal Duca e dalla Duchessa di Sussex.

Baci abbracci e balli scatenati: le immagini di Harry e Meghan al concerto di Beyoncé. Ma il linguaggio del corpo non mente: “Lui è a disagio” - Look country, sorrisi radiosi e tanto amore in primo piano. Il principe Harry, 40 anni, e Meghan Markle, 43, sono apparsi più innamorati e affiatati che mai al concerto di Beyoncé, tenutosi venerdì 9 maggio 2025 al SoFi Stadium di Los Angeles.

Meghan e Harry abbracciati e scatenati al concerto di Beyoncé dopo i rumors sulla crisi - Una serata tra musica e affetto: la coppia reale al Cowboy Carter Tour. Meghan Markle e il Principe Harry sono stati avvistati insieme al concerto di Beyoncé, apparendo più uniti che mai e mettendo a tacere le voci secondo cui starebbero conducendo “vite separate”.

Beyoncé pensa una reunion delle Destiny’s Child con la formazione originale.