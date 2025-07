Beyoncé chiude il tour col botto | con la reunion delle Destiny’s child

Un finale col botto, in pieno stile Beyoncé, visto che Queen Bey ha deciso di concludere il suo Cowboy Carter tour con una reunion a sorpresa delle Destiny’s Child. Alla tappa di Las Vegas del 26 luglio la folla è esplosa in urla e applausi quando sul palco del l’Allegiant Stadium sono comparse Michelle Williams e Kelly Rowland, le altre due storiche performer del gruppo al femminile che ha lanciato la carriera di Beyoncé negli anni Duemila. Beyoncé e la reunion con le Destiny’s Child a Las Vegas. Avvolto in scintillanti abiti dorati, il terzetto ha eseguito un medley di alcuni dei più grandi successi, tra cui Bootylicious, Energy e Lose My Breath. 🔗 Leggi su Amica.it

