Bergamo. Era il progetto più complesso tra quelli finanziati dal Pnrr, con i tecnici che per più di un anno si sono dibattuti tra vincoli archeologici e sottoservizi per individuare nell’elenco di partenza di 50 siti le aree adatte e portare così anche a Bergamo un modello già ampiamente sperimentato a Firenze. Entro giugno 2026 in città arriveranno le prime 6 ecoisole interrate per agevolare il servizio di raccolta. In una prima fase saranno dedicate solamente ai commercianti: “ Serviranno per evitare ingombri sui marciapiedi, ma anche nei locali delle attività stesse”, spiega l’assessora alla Transizione ecologica Oriana Ruzzini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bergamo come Firenze, 6 ecoisole interrate per i commercianti: “Via i rifiuti dai marciapiedi”