Beppe Sala marcato a uomo caos in giunta | cosa sta succedendo

Azione contro i Verdi, che sono contro i riformisti del Pd, che sono contro i massimalisti del Pd, che sono contro Azione. Una ruota che gira, un cerchio che si chiude. È tutti contro tutti, a Milano, all'interno di ciò che resta della maggioranza di centrosinistra che sostiene - davvero? - Beppe Sala. Dallo stadio al prossimo Piano di governo del territorio, dall'assessorato all'Urbanistica vacante al superconsulente che faccia da garante, fino agli spazi di manovra da concedere al sindaco. In questo senso, la strada tracciata dal Partito democratico coi famosi "tavoli di confronto" - ne fanno praticamente uno al giorno - è chiara: marcare a uomo Sala, h24, per avere un rendiconto sempre aggiornato.

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala - Scandalo urbanistica a Milano, tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala: “Allucinante venirlo a sapere dai giornali”.

Beppe Sala: "A Milano ci sono ancora troppe auto, i cittadini usino i mezzi pubblici" - Il capoluogo lombardo punta a rispettare gli obiettivi Onu per il 2030. Sala rilancia il trasporto pubblico e l'abbandono dell'auto privata: "E' una opportunità economica"

