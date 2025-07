Benjamin Clementine ha scelto il silenzio come forma estrema di libertà artistica

Benjamin Clementine, per chi non lo conoscesse, è un artista fuori del comune. Busker a Parigi, portato a Londra direttamente al Jools Holland, dove fa una versione di Cornerstone di una potenza emotiva da lasciare in apnea, pubblica un primo disco magnifico, un secondo e poi un terzo solo online. Riferimenti: Nina Simone (si è stradetto), e sull'intensità e la voce ci sta; ma in realtà Benjamin Clementine è una sintesi di tante musiche, dal blues alla classica, chanson ed elettronica, diciamo un cantautore senza limiti. Non segue strutture e strofe tradizionali, spesso la strofa è una frase lunghissima semiparlata che va su e giù come una montagna russa.

I mondi di Benjamin Clementine: “Il cammino nella musica è finito” - Milano – Dopo la tappa primaverile all’Alcatraz, torna Benjamin Clementine. Appuntamento stasera al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco con un repertorio in bilico sui mondi sospesi del suo quarto album “S ir Introvert and the Featherweights” che il songwriter e pianista inglese, vincitore del Mercury Prize già con la sua opera prima “At least for now”, coniuga col mix di soul, jazz e pop avant-garde che dieci anni fa l’ha messo sotto ai riflettori.

Benjamin Clementine a Ostia Antica Festival - Mercoledì 23 luglio a Ostia Antica Festivala arriva Benjamin Clementine.Clementine arriva al Teatro Romano di Ostia con il suo pianoforte, con il suo quarto e ultimo disco non ancora pubblicato, “Sir Introvert and the Featherweights”, con cui ha annunciato l’addio alla scena musicale.

Benjamin Clementine: live a Ostia Antica Festival - Mercoledì 23 luglio Ostia Antica Festival è pronto a ospitare la voce intensa e inconfondibile di Benjamin Clementine, tra le figure più magnetiche degli ultimi anni.

