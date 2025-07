Benevento avvio in salita | doppio derby con la Salernitana nella fase clou del campionato

Tempo di lettura: 2 minuti La pubblicazione del calendario (LEGGI QUI) avvenuta oggi, in fondo, per un tifoso è un po’ come il primo giorno di scuola. Conoscere il cammino della propria squadra del cuore aumenta in maniera esponenziale il tasso di adrenalina e c’è chi, calendario alla mano, ha già iniziato a programmare le trasferte più suggestive come il derby di Salerno. In tanti che vivono lontano dal Sannio, poi, speravano in un impegno casalingo del Benevento il 21 dicembre per coniugarlo con il ritorno a casa per le feste natalizie, ma in quella data i giallorossi saranno impegnati a Cerignola con il ritorno in campo il 4 gennaio contro il Crotone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

