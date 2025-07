Personaggi tv. – Ci sono estati che sembrano fatte per ricucire le ferite. Giornate di luce piena in cui il passato sembra sfocato, e il presente si impone con il suo carico di leggerezza. Una donna, due figli e un mare che lenisce. Non serve molto di più per raccontare un momento in cui la vita ricomincia a scorrere senza strappi. Le immagini arrivano giorno dopo giorno, pubblicate con generosità su Instagram. Spiagge assolate, abbracci sinceri, giochi con i bambini, sguardi al tramonto. È un diario visivo di una felicità che non chiede spiegazioni, solo il diritto di essere vissuta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Belen, Santiago come Stefano De Martino? La sorprendente risposta