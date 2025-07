Belen e Cecilia Rodriguez la pace è lontana | Non vuole condividere più niente con lei

Nessuna pace tra Belen e Cecilia Rodriguez. Nonostante la gravidanza della moglie di Ignazio Moser, le due sono più lontane che mai. Hanno provato, soprattutto la più grande delle due, a minimizzare l’accaduto e a ricucire lo strappo ma la realtà è che sono davvero distanti e ben lontane da una riconciliazione. Un distacco che si percepisce dai social, dove entrambe sono molto attive dato anche il loro ruolo di influencer. E, secondo le ultime indiscrezioni, a non volere un riavvicinamento sarebbe la più piccola del clan argentino, che in passato è sempre stata devota alla soubrette, tanto da non esitare a mollare tutto e traslocare in Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belen e Cecilia Rodriguez, la pace è lontana: “Non vuole condividere più niente con lei”

In questa notizia si parla di: belen - cecilia - rodriguez - pace

Belen e Cecilia Rodriguez, Il Gelo Continua: Il Segnale Che Fa Parlare Tutti! - Continua la crisi tra le sorelle Rodriguez. Ma c’è di più. Un gesto social scatena il gossip e riaccende i sospetti su un gelo familiare mai risolto.

Cecilia e Belen Rodriguez perché non si parlano più? Spunta il retroscena - Personaggi tv. Cecilia e Belen Rodriguez, perché non si parlano più: spunta il retroscena – Le voci su un possibile gelo tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia non accennano a placarsi.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è gelo con Belen Rodriguez, “C’è qualcosa di profondo dietro" - Il settimanale Chi ha svelato i motivi dell'"assenza" di Ignazio e confermato la crisi tra le due sorelle Rodriguez.

Caterina Balivo cerca di mettere pace tra le sorelle Rodriguez, Cecilia e Belen. ” Con queste parole Caterina Balivo ha mandato un messaggio diretto a Belen e Cecilia, pubblicando una storia su Instagram che non è passata inosservata. Mostrando il suo look Vai su Facebook

Belen e Cecilia Rodriguez, la pace è lontana: “Non vuole condividere più niente con lei”; Belen e Cecilia Rodriguez ancora distanti: i genitori prendono una decisione; Belen e Cecilia Rodriguez in vacanze separate, e i genitori provano a ricucire il rapporto tra le due.

Belen e Cecilia Rodriguez ancora distanti: i genitori prendono una decisione - I genitori di Cecilia e Belen Rdoriguez hanno preso una scelta molto saggia. Secondo msn.com

Belen e Cecilia Rodriguez, cala il gelo. Caterina Balivo: “Fate pace” - Tra le due sorelle sembra che la situazione sia ancora tesa e Caterina Balivo si è rivolta a loro lanciando un messaggio sui social. Da donnaglamour.it