Beach Tour di Ricci | Le Marche sono ferme È ora di cambiare rotta

A domanda se affronterà l’interrogatorio sereno, in programma mercoledì per l’inchiesta “Affidopoli“, Matteo Ricci – che si è già dichiarato estraneo – mantiene la linea ed è netto nella risposta: "Assolutamente sì. Quello che dovevo dire l’ho già detto pubblicamente e lo ripeterò anche ai magistrati", dirà a margine della tappa falconarese. Poi, dinanzi ad alleati e simpatizzanti, nella prima giornata del “Ricci on the beach“, aggiungerà : "Non vorrei che questa vicenda diventasse un’arma di distrazione di massa. Invece noi vogliamo tornare a parlare della campagna elettorale e riportare al centro i temi che interessano i marchigiani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Beach Tour di Ricci: "Le Marche sono ferme. È ora di cambiare rotta"

In questa notizia si parla di: ricci - beach - tour - marche

Parte il "Ricci on the beach" per «contrastare il voto a "Ferragosto" che il governo nazionale impone ad Acquaroli» (VIDEO) - ANCONA – Il voto a “Ferragosto”, come lo chiama il centrosinistra, alla base del “Ricci on The Beach”.

"Ricci on the beach’ ad Ancona: domenica al via il tour da Marina Dorica su una barca anti-inquinamento - ANCONA - Dopo l'evento nel pesarese ’Mille a cena con Matteo’, parte il conto alla rovescia per il tour estivo ‘Ricci on the beach’ con il candidato alla presidenza della Regione Marche Matteo Ricci.

“Vogliamo che le Marche abbiano il mare più pulito d’Italia". Al via il "Ricci on the Beach" a bordo della barca anti-inquinamento - A NCONA - “Vogliamo che le Marche abbiano il mare più pulito d’Italia, per essere la regione del buon vivere e rilanciare il turismo della qualità della vita.

'Ricci on the beach', domani salpa con nave raccogli-rifiuti. Da Ancona parte tour elettorale Marche candidato centrosinistra #ANSA Vai su X

? Una cena, mille luci, un messaggio per il futuro delle Marche Venerdì 25 luglio a Pesaro – Baia Flaminia, arriva “Mille a cena con Matteo”, la prima tappa del tour “Ricci on the beach”, promosso da Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla pres Vai su Facebook

Tour elettorale con pulizia del mare: Ricci on the beach porta la politica in spiaggia; “Ricci on the beach”, al via il tour su una barca anti-inquinamento: «Vogliamo il mare più pulito d’Italia; Ricci on the beach’ ad Ancona: domenica al via il tour da Marina Dorica su una barca anti-inquinamento.

Ricci parte con il tour in spiaggia con barca mangia-plastica - Alle prese con l'inchiesta giudiziaria e con le tensioni politiche interne al centrosinistra che ne sono seguiti, il candidato alla presidenza del centrosinistra nelle Marche Matteo Ricci, non ferma l ... Riporta msn.com

Ricci on the beach, il mare grosso ferma Matteo: la sua barca non riesce a salpare - Ieri da Marina Dorica, il porto turistico di Ancona, sarebbe dovuta salpare la barca del candidato ... Da corriereadriatico.it