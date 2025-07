Bcc di Ancona e Falconara la svolta Ora il Cda si apre ad altri territori

Svolta per la Bcc di Ancona e Falconara. L’ Assemblea dei soci della ha approvato la lista integrativa dei consiglieri candidati alla carica di amministratore della Bcc, proposta dal Consiglio di Amministrazione della Banca e giĂ passata al vaglio della capogruppo Bcc Banca Iccrea. Il passaggio formale in Assemblea si è reso necessario dopo le dimissioni, tra maggio e aprile, di 5 consiglieri. L’attuale Consiglio di Amministrazione, composto dal presidente Camillo Catana Vallemani e dai componenti rappresentativi di Castelferretti e Falconara Marittima, Alberto Bellucci (Vice Presidente), Paolo Bedetti e Riccardo Mannucci, si arricchisce così di nuovi membri: Giulietta Paolinelli, di Ancona, tributarista e imprenditrice; Maurizio Paradisi, di Castelbellino, imprenditore e vicepresidente del Confidi Uni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bcc di Ancona e Falconara, la svolta. Ora il Cda si apre ad altri territori

