Bazzani Effe come fede Abbonato da 42 anni Per sognare la serie A servirà essere squadra

Appassionato e competente, capace di farsi trasportare dai sentimenti per quella che è più che una squadra, ma anche lucido nella sua disamina. Fabio Bazzani guarda al presente e al futuro della sua Fortitudo attesa da un campionato di serie A2 impegnativo, difficile e avvincente. Bazzani, come vede la nuova Effe? "L’idea di squadra è chiara e coerente con il modo di vedere il basket di Caja, con caratteristiche che vuole il coach e con la squadra che è fisica, energica, dinamica. Ecco, forse." Sì, ci dica. "Forse ha un pizzico di qualità e talento in meno rispetto alle annate precedenti, ma il talento fine a se stesso lascia il tempo che trova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bazzani, Effe come fede. "Abbonato da 42 anni. Per sognare la serie A servirà essere squadra»



