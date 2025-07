Battiti live 28 luglio 2025 | quali cantanti si esibiscono e gli orari tv

Roma, 28 luglio 2025 ‚Äď Ilary Blasi e Alvin tornano questa sera 28 luglio¬†in compagnia di Nicol√≤ De Divitiis per un nuovo appuntamento con ‚ÄėBattiti Live‚Äô. Il programma musicale che raccoglie i grandi successi estivi italiani e internazionali fa tappa a Molfetta con ospiti imperdibili. Ecco chi ci sar√†. Il cast della puntata. Gli artisti che vedremo esibirsi nella puntata di questa sera sono Gigi D'Alessio, Alfa, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Fedez e Clara, Luch√®, Boomdabash, Tiromancino, Venerus, Sarah Toscano, Carl Brave, Levante, Alexia, Michele Bravi, Mida, Gabry Ponte, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Fuckyoutlique, Coco, Sal Da Vinci, Lda, Settembre, Aka7even, Francesca Michielin, Petit, Vida Loca e i due ex allievi di ‚ÄėAmici‚Äô Chiamamifaro e Luk3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Battiti live 28 luglio 2025: quali cantanti si esibiscono e gli orari tv

