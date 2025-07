battiti live 2025 ecco la scaletta della quarta puntata

Penultimo appuntamento con Battiti Live 2025, la kermesse canora di Radio Norba condotta da Ilary Blasi e Alvin, con la new entry Nicolò De Devitiis. Questa sera – lunedì 28 luglio – alle 21:40 su Canale 5 va in onda la quarta puntata; ecco la scaletta della serata con l’ordine di esibizione dei cantanti attesi sul palco di Molfetta (e non solo). La scaletta della quarta puntata di Battiti Live 2025. The Kolors. On the road: Fedez e Clara ( Scelte stupide ). Cristiano Malgioglio. Sarah Toscano ( Amarcord ). On the road: Alfa ( A me mi piace ). Sal Da Vinci ( Rossetto e caffè e L’amore e tu ). Boomdabash ( Per un milione e Una stupida scusa ). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

