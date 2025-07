Basta denuncio Raoul Bova infuriato come non mai | l’attore perde le staffe davvero

Raoul Bova non l’ha presa affatto bene. E questa volta non si tratta solo della delicata vicenda giudiziaria in cui è coinvolto come parte offesa. L’attore sarebbe infatti pronto ad avviare una doppia causa civile contro Ryanair Italia e la SocietĂ Sportiva Calcio Napoli, accusandole di aver strumentalizzato i suoi messaggi vocali privati a fini ironici e promozionali. A far infuriare Bova sarebbero stati due contenuti diventati virali sui social. Il primo, pubblicato da Ryanair su X e Facebook, recita: “Buongiorno passeggeri speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti, avete scaricato l’app?”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Basta, denuncio”. Raoul Bova infuriato come non mai: l’attore perde le staffe davvero

