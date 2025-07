Basta atrocità su Gaza campane della chiesa suonano per rompere il silenzio sul massacro del popolo palestinese | VIDEO

ANCONA - Stop al muro del silenzio sulle atrocità di Gaza, la parrocchia di Montesicuro aderisce al suono delle campane per dire basta al massacro del popolo palestinese. Ieri sera, alle 22, sono state suonate le campane della chiesa della frazione, sentite e appoggiate dai residenti. Una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: campane - basta - atrocità - gaza

"Disertiamo il silenzio": le campane delle chiese suoneranno per dire basta alla guerra - Reggio Calabria si unisce al grido che attraversa l’Italia e rompe il silenzio sull’orrore della guerra nella Striscia di Gaza.

Verona rompe il silenzio con le campane della Torre dei Lamberti: «A Gaza si muore di fame, basta indifferenza» - Questa sera, domenica 27 luglio alle ore 22, la “campana del Rengo” sulla Torre dei Lamberti a Verona suonerà per unire la sua voce all'appello nazionale “Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio!”.

ALBA – «Carissimi fedeli anche la nostra diocesi come tante altre aderisce all’iniziativa, proposta da un gruppo di intellettuali, che consiste nel far rumore con ogni mezzo, comprese le campane, per protestare contro il dramma di Gaza», scrive il vescovo di Al Vai su Facebook

Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: Gridiamo pace; Il gesto. Questa sera a Ravenna suoneranno le campane per chiedere la fine della guerra a Gaza; Campane contro la guerra, la Valtravaglia unita per Gaza.