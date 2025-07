Basket l’Italia Under 18 batte Israele agli Europei e chiude al primo posto nel girone

Ultima sfida della fase a gironi per l’Italbasket agli Europei Under 18 che si stanno svolgendo a Belgrado (Serbia). Gli azzurri hanno sfidato Israele forti delle due vittorie contro Germania e Bulgaria e puntavano al tris per chiudere al primo posto e avere un ottavo di finale sulla carta più abbordabile. E la sfida ha visto l’Italia vincere 81-54, chiudendo così al primo posto nel gruppo A e ora scenderà in campo mercoledì 30 luglio per l’ottavo di finale. Avvio molto lento, con l’Italia che ha bisogno di tre minuti esatti prima di trovare i primi punti con Baiocchi. Ma anche Israele non trova facilmente il canestro e la tripla di Garavaglia vale il primo vantaggio azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Italia Under 18 batte Israele agli Europei e chiude al primo posto nel girone

In questa notizia si parla di: primo - italia - posto - under

LIVE Internazionali d’Italia, il primo set è di Musetti, Zverev superato al tie-brek - Il vincente del match tra Musetti e Zverev disputerà la semifinale degli Internazionali d'Italia contro Carlos Alcaraz.

Edison apre una rotta americana e annuncia l’arrivo in Italia del primo carico di GNL - MILANO (ITALPRESS) – Edison annuncia l’arrivo in Italia del primo carico di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, legato al contratto con Venture Global.

LIVE Coppa Italia, a fine primo tempo è ancora 0-0 la finale tra Milan e Bologna - È finalmente giunto l’ultimo atto della Coppa Italia 24/25. All’Olimpico di Roma scendono in campo Bologna e Milan per la finale, un partita fondamentale nella stagione delle due squadre.

Quinta tappa ? Alpago Beach Rugby ? P2 Primo posto per i @monstersbeachrugby ? @italbeachrugby ? @mcaramini @sony.italia a7 iv @sigmafotoitalia 70-200 F2.8 Sport . . . #castellanarugby #themonstersrugby #serieb #rugby #beach Vai su Facebook

Universiadi Rhine-Ruhr 2025: l’Italia universitaria festeggia il primo posto in Europa e il quinto nel mondo; Basket, l’Italia Under 18 batte Israele agli Europei e chiude al primo posto nel girone; Mondiali Under 19: l'Italia supera il Giappone e chiude la Pool D al primo posto.

Italia Under 20M - Battuta l'Ucraina, agli ottavi contro l'Islanda - Basta il primo parziale a raccontare come l’Italia abbia subito messo in chiaro le cose contro l’Ucraina, battuta poi 80- Si legge su pianetabasket.com

EYOF: l’Italia chiude al secondo posto - Secondo posto al Festival Olimpico della Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival, EYOF) di Skopje (Macedonia) per la nazionale under 18 femminile di coach Roberta Maioli. Lo riporta tuttosport.com