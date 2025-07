Baseball serie A per New Rimini pareggio con tanti rimpianti sul diamante di Poviglio

Si sono divise la posta, New Rimini e Poviglio, con i ‘reggiani’ padroni di casa a segno in rimonta al mattino (11-10 lo score) e gli adriatici a imporsi con un certo agio nella replica (1-8), in questa seconda giornata della Poule salvezza. Ma vediamo nel dettaglio l’andamento dei due match.Un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Abel Campos è stato nominato MVP di Gara 2 contro Rimini! Campos ha concesso pochissimo all'attacco di Rimini. Ha lanciato sette inning incredibili, realizzando ben 100 lanci, concedendo solamente cinque valide e mettendo a segno ben sei strikeout. La s Vai su Facebook

