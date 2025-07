Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria: Intorno alle ore 21:00 di domenica 27 luglio, a bordo del treno ET 91088 di Ferrotramviaria, si è verificato un nuovo grave episodio di ordine pubblico: una violenta rissa tra almeno cinque passeggeri, presumibilmente di origine extracomunitaria, uno dei quali ha riportato ferite al volto. Il treno è stato costretto a interrompere la propria corsa presso la fermata Europa, per poi, in accordo con le forze dell’ordine, essere fatto avanzare fino alla fermata di Aeroporto, dove è stato possibile far intervenire i sanitari e la polizia. Il treno è potuto ripartire solo alle 23:46, dopo la verbalizzazione dei fatti e la messa in sicurezza dell’ambiente. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari: rissa a bordo, treno fermato per circa tre ore Ferrotramviaria