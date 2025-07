Barcone carico di migranti sfida il mare agitato del canale di Sicilia | sbarcati in 75

Un barcone di 12 metri, con a bordo 75 egiziani, eritrei, etiopi, sudanesi e pakistani, è stato soccorso al largo di Lampedusa dalla motovedetta Cp312 della guardia costiera. I migranti, partiti da Zuwara, in Libia, sabato mattina hanno sfidato il mare agitato del canale di Sicilia. Condizioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

