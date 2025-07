Barcellona affare da 120 milioni di euro | decisivo Lamine Yamal

Il Barcellona chiude un affare da 120 milioni di euro: √® risultato decisivo Lamine Yamal. Tra le grandi assenti ‚Äď e i grandi assenti ‚Äď al Mondiale per Club, c‚Äô√® stato il Barcellona e, di conseguenza, Lamine Yamal. Il club blaugrana √® reduce da un‚Äôottima stagione in cui ha conquistato La Liga, Copa del Rey e Supercoppa di Spagna.¬†L‚Äôunica pecca √® stata la Champions League, dove il percorso si √® interrotto in semifinale. Attualmente il club sta preparando la nuova annata in Asia. Una tourn√©e estiva suddivisa in due tappe: Giappone e Corea del Sud. Nel paese nipponico, ieri alle 12:00 italiane, √® andata in scena la prima sgambata contro il Vissel Kobe conclusa 3-1 per i catalani. 🔗 Leggi su Rompipallone.it ¬© Rompipallone.it - Barcellona, affare da 120 milioni di euro: decisivo Lamine Yamal

In questa notizia si parla di: barcellona - lamine - yamal - affare

Inter Barcellona, Pedri non ci sta: ¬ęMarciniak? La Uefa dovrebbe indagare! Tutti i 50-50 sono stati per loro. Nel rigore su Lamine‚Ķ¬Ľ - Pedri, centrocampista del Barcellona, ha commentato cos√¨ nel post gara la sconfitta in semifinale di Champions League contro l‚ÄôInter Al termine di¬†Inter¬†Barcellona, semifinale di¬†Champions League, il centrocampista dei blaugrana¬†Pedri¬†non si risparmia nelle critiche all‚Äôarbitro Marciniak.

Lamine Yamal è diventato Ryan: perché il Barcellona adesso chiama così il suo gioiello - Lamine Yamal ha forse cambiato nome in Ryan? Il Real Madrid e lui stesso usano adesso quel nome: cosa significa.

Il capo del Barcellona si aspetta che Lamine Yamal firma il nuovo accordo con Blaugrana - 2025-05-13 19:58:00 Breaking news: Barcellona sportivo direttore Deco crede Lamine Yamal Will rimanere A IL club E diventare UN pietra angolare Di UN nuovo d’oro era.

Polemiche attorno a Yamal Ieri, Lamine Yamal ha compiuto 18 anni. Prima della serata, il neo 18enne ha dedicato tempo e spazio alla famiglia: il padre Mounir Nasraoui ha documentato sui social il pranzo nel ristorante di Barcellona La C√ļpula del Garraf. Vai su Facebook

Per rinnovare il contratto di Lamine Yamal, il Barcellona ha messo in piedi un'operazione gigantesca; Barcellona, Neymar benedice Lamine Yamal: ‚ÄúSei molto brasiliano‚ÄĚ; √ą fatta, YAMAL come Camarda | Clausola da 1 miliardo di euro e contratto fino al 2031.

Barcellona, è il giorno di Lamine Yamal: rinnovo fino al 2031 e maglia numero 10 - I blaugrana blindano la loro stellina: lungo rinnovo e un numero di maglia pesante Lamine Yamal e il Barcellona, binomio sempre più indissolubile: lungo accordo e un'eredità pesante, quella di Lionel ... Secondo informazione.it

Lamine Yamal rinnova con il Barcellona fino al 2031 e prende la numero 10. Il contratto e l'eredità di Messi - Il Barcellona, ha ufficializzato ciò che già si sapeva, ovvero che la maglia numero 10 blaugrana passa sulle spalle del ... Segnala informazione.it