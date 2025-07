Bangkok spara e uccide 5 persone in un mercato | il video dei soccorsi

Sei persone sono morte dopo una sparatoria in un famoso mercato alimentare di Bangkok, secondo quanto riferito dalla polizia thailandese. Un uomo armato ha ucciso cinque persone intorno a mezzogiorno al mercato Or To Kor, prima di togliersi la vita. Il centro medico Erawan ha anche riferito che due donne sono rimaste ferite nell’assalto armato. L’identità e le motivazioni dell’uomo non sono state immediatamente rese note. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bangkok, spara e uccide 5 persone in un mercato: il video dei soccorsi

In questa notizia si parla di: persone - mercato - bangkok - spara

Gaza, 18 morti in un raid al mercato centrale: in un mese più di 500 persone uccise in fila per il cibo - Secondo l'Ufficio stampa del governo della Striscia, i dati sarebbero già inquietantissimi. Nelle ultime quattro settimane sono morte almeno 549 persone e 4mila sono rimaste ferite mentre attendevano di ricevere aiuti umanitari a Gaza.

#THAILANDIA Spara e uccide 6 persone a #Bangkok: il 61enne si è poi tolto la vita. La tragedia questa mattina nel famoso mercato di Chatuchak: ignote le ragioni. Vai su X

