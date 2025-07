Bandita l’espressione Vu’ cumprà | Ricordo quando mi chiamavano così Giusto eliminarla

Pisa, 28 luglio 2025 – Bandita, ma ricordata, quello sì, perché la storia della lingua fa parte della nostra Storia, l’espressione “vu’ cumprà”, molto utilizzata in passato anche a Pisa, città turistica con tanti venditori ambulanti, è dispregiativa e ha “connotati razzistici”. È quanto spiegato dall’enciclopedia Treccani che definisce così la locuzione: “È un’abbreviazione di ’vuoi comprare?’, tipica domanda che i venditori di origine straniera rivolgono in italiano incerto ai possibili acquirenti”. Nel linguaggio giornalistico, come riporta l’Ansa nel dare la notizia, l’espressione comparve per la prima volta nel 1986 per raccontare le proteste dei commercianti contro i migranti irregolari che propongono merce varia in strada e sulle spiagge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

