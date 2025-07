Tempo di lettura: < 1 minuto Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa Popolare, sindaco e presidente della Provincia di Terni, annuncia – in una nota – la sua discesa in campo per le prossime elezioni in Campania con la lista autonoma ‘Dimensione Bandecchi’. “Mi candido a Presidente della Campania – sottolinea – per restituire ai cittadini la dignità che la politica ha rubato loro negli ultimi venti anni”. La Campania, spiega Bandecchi, “è una regione straordinaria, amministrata tuttavia in modo clientelare e padronale. Destra e sinistra hanno diviso poltrone, spartito interessi, lasciandosi alle spalle disoccupazione, malasanità, degrado urbano e mancanza di prospettive per i giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bandecchi rompe gli indugi: “Mi candido per la guida della Regione Campania”