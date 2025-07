Bandecchi e la destra bocciano la mozione per la Palestina e chiudono gli occhi davanti al genocidio

“Questa mattina – lunedì 28 luglio - in Consiglio comunale, si è consumato un passaggio che resterĂ nella memoria politica della cittĂ . Non era in discussione un cambio di destinazione urbanistica, ma la capacitĂ di Terni di riconoscersi nella propria tradizione pacifista. Oggi la maggioranza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

“Bandecchi e la destra bocciano la mozione per la Palestina e chiudono gli occhi davanti al genocidio”; M5S Terni: Bandecchi e la destra bocciano la mozione per la Palestina, si schierano contro la pace e chiudono gli occhi davanti al genocidio.