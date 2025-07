Banca Popolare di Sondrio entra nel mondo BPER | Non lasceremo indietro nessuno

Estrarre il meglio delle due banche per creare un modello nuovo che possa servire al massimo i sei milioni di clienti del gruppo. È con questa immagine che Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper, commenta l’acquisizione della Banca Popolare di Sondrio, conclusa lo scorso 25 luglio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Banca Popolare Sondrio e la lettera della Bce: cosa è successo - Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, che si è riunito ieri e ha rinnovato i comitati consiliari, si trova ad affrontare anche il dossier rappresentato da una lettera inviata dalla Bce, contenente dei rilievi sull’attività della banca valtellinese e sulla sua governance.

Fondazione Banca Popolare di Bergamo al fianco delle fragilità : 85 mila euro per il sociale - Bergamo. Fondazione Banca Popolare di Bergamo ha approvato un nuovo pacchetto di contributi per sostenere situazioni di vulnerabilità in città e in provincia.

La tranquillità di Banca Popolare di Sondrio: "Notazioni Bce? Già adottate misure correttive" - Dopo le critiche della Banca Centrale Europea sulla governance e la gestione del rischio di credito, arriva la replica della Popolare di Sondrio.

Alla Bper l'80,7% del capitale di Popolare di Sondrio Con la chiusura dell'Opas la banca emiliana ha i numeri necessari per far approvare in assemblea straordinaria la fusione fra i due istituti, in agenda entro la fine dell'anno Vai su X

Bps, ultime ore per aderire all’offerta di Bper. In arrivo una buona semestrale Si chiude oggi pomeriggio l’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa dal gruppo modenese sulla Banca popolare di Sondrio. Già superata comunque la soglia chiave del 66, Vai su Facebook

Bper supera l'80%, completata la scalata alla Popolare di Sondrio - L'obiettivo è finalizzare fusione e integrazione entro fine anno per diventare il terzo polo bancario nazionale ... Lo riporta rainews.it

Azioni BPSO restano su Borsa Italiana ma è BPER a festeggiare l’OPS - Forse qualche investitore eccessivamente ottimista già aveva pensato al possibile delisting delle azioni Banca Popolare di Sondrio da Borsa Italiana per ... Riporta borsainside.com