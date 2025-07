Bambina positiva alla cocaina il Nursind a Polichetti | Al Ruggi operatori esemplari

In merito alla vicenda della bambina risultata positiva alla cocaina e portata via dal padre dal reparto di pediatria dell’Azienda Ruggi, interviene il segretario del Nursind Salerno, Biagio Tomasco, respingendo con forza le polemiche sollevate dal dottor Mario Polichetti e difendendo l’operato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ritrovata a Novara la bambina scomparsa da un anno: era positiva alla cocaina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un anno di angoscia, poi il ritrovamento shock. Una bambina di appena 14 mesi, scomparsa da oltre un anno, è stata ritrovata dalla Polizia di Stato a Novara in condizioni allarmanti: viveva nel degrado più assoluto ed è risultata positiva alla cocaina.

