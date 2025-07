Bambina morta a Palermo dubbi su presenza della madre in casa | si attende autopsia

È ancora giallo sulla morte di Maria Ciro, la bambina di 11 anni morta sabato sera a Palermo. La piccola, che da tempo era malata di epilessia e di una grave forma di encefalopatia, era stata portata dai familiari all'ospedale Buccheri La Ferla del capoluogo siciliano ma per lei non c’è stato niente da fare. La vittima aveva traumi sul collo e tracce di benzina sugli abiti, indizi che in un primo momento avevano fatto ipotizzare agli investigatori una morte violenta. Tuttavia, al momento sembra esclusa l'ipotesi dell’omicidio. Ciò che non convince gli inquirenti però è la ricostruzione di quanto accaduto: il dubbio è che la madre della piccola, contrariamente a quanto da lei dichiarato, non si trovasse in casa al momento della tragedia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bambina morta a Palermo, dubbi su presenza della madre in casa: si attende autopsia

