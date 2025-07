Ballando Con Le Stelle 2025 | ecco la giuria completa e i maestri confermati!

Scopri subito chi siederà nella giuria di Ballando Con Le Stelle, chi saranno i maestri professionisti e i nomi più caldi dei possibili concorrenti della nuova edizione dello show di danza più popolare della tv. L’autunno porta con sé il grande ritorno dei programmi più amati e, tra questi, anche la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle su Rai 1. È stata appena rivelata la composizione della giuria e dei maestri per questa stagione, dando risposta anche ai dubbi su Guillermo Mariotto: lo stilista tornerà infatti al tavolo dei giudici. Il cast storico rimane quindi intatto. Dopo il successo dello spin?off Sognando. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Ballando Con Le Stelle 2025: ecco la giuria completa e i maestri confermati!

In questa notizia si parla di: ballando - stelle - giuria - maestri

Francesco Totti, il ritorno di Raimondo Todaro e i Big di Sanremo a “Sognando…Ballando con le stelle”: i maestri in gara, la giuria e cosa accadrà - Si riapre l’enorme “Salone delle Feste” di “ Ballando con le stelle ” in via del tutto eccezionale per festeggiare i 20 anni dello show.

“Todaro? L’ho già informato”. Ballando con le stelle, per i fan è una botta: Milly Carlucci senza peli sulla lingua - Tra le sorprese di Sognando Ballando con le stelle c’è senza dubbio il ritorno di Raimondo Todaro, l’ex giudice di Amici è uno dei pezzi da 90 dell’edizione.

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle.

«Davide Maggio è in grado di annunciarvi in anteprima che Andrea Delogu prenderà parte alla ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza il prossimo autunno su Rai 1». La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan dello show co Vai su Facebook

Sognando Ballando con le Stelle: la sfida tra i maestri per i 20 anni dello show di Milly Carlucci; Sognando… Ballando con le stelle; Sognando Ballando con le stelle: coppie in gara, giuria, ospiti, puntate e anticipazioni.

Ballando con le stelle 2025 novità giuria e maestri confermati sorprese esclusive per Milly Carlucci - conferma della giuria per ballando con le stelle 2025Ballando con le stelle 2025 si prepara a tornare sul piccolo schermo con un cast giudicante conso ... Come scrive assodigitale.it

Ballando con le stelle 2025, confermata tutta la giuria e i maestri?/ Sorpresa per Milly Carlucci - Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci conferma la giuria e i maestri di ballo ... Riporta ilsussidiario.net