Bakker intervento al crociato riuscito | tornerà nel 2026

Dopo l'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediato giovedì 24 luglio in allenamento a Zingonia, Mitchel Bakker è stato operato nella mattinata di lunedì 28 al policlinico Gemelli di Roma. L'intervento di ricostruzione con sutura meniscale esterna è stato eseguito dal Professor Ezio Adriani ed è perfettamente riuscito. Per l'esterno olandese classe 2000 inizierĂ da subito il programma riabilitativo. L'esterno olandese era rientrato alla base a Bergamo dopo il prestito nella scorsa stagione al Lille, annata di rilancio con 1.800 minuti in campo, 4 gol e 3 assist, praticamente quattro volte tanto il contributo offerto nella sua prima stagione nerazzurra (202324).

Atalanta, Bakker fa crac: crociato rotto, si dovrà operare - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: l’esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Mitchel Bakker dopo l’infortunio accusato giovedì 24 luglio in allenamento è una doccia fredda, per lui e per l’ Atalanta.

Un’altra tegola sull’Atalanta: Mitchel Bakker si rompe il legamento crociato. Occhi puntati su Diego Moreira per sostituirlo - Bergamo, 25 luglio 2025 –  La maledizione del legamento crociato colpisce ancora un giocatore dell’Atalanta, per la quarta volta in appena tredici mesi.

Bakker operato a Roma: si rivedrà a febbraio - Si è concluso positivamente l’intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma all’esterno sinistro Mitchel Bakker. Si legge su calcioatalanta.it