Azione alle Regionali in Campania con una lista autonoma

Tempo di lettura: 2 minuti Azione in Campania sarĂ presente alle prossime elezioni regionali con una propria lista autonoma, “ espressione diretta del lavoro svolto in questi anni e del radicamento del partito in tutte e cinque le province della regione “. Il gruppo dirigente regionale, si sottolinea in una nota, “ è da tempo al lavoro per definire una proposta credibile, riformista e moderata, che metta al centro competenze, visione e responsabilitĂ . Un progetto costruito con serietĂ , che punta a rafforzare la presenza di Azione sul territorio e a dare rappresentanza a un’area politica che chiede soluzioni concrete e buon governo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Azione alle Regionali in Campania con una lista autonoma

In questa notizia si parla di: azione - regionali - campania - lista

Azione si organizza per le Regionali: Villano nomina due vicesegretari provinciali - Due vicesegretari provinciali e un commissario cittadino per Caserta. Azione si attiva in vista delle Regionali con una riorganizzazione strutturale interna.

Regionali in Campania. Zinzi (Lega): "Con Fico candidato i moderati torneranno nel Centro Destra. Il candidato ? Facciamo lavorare il tavolo nazionale"... Vai su Facebook

Che cosa sappiamo, e cosa no, sulle prossime elezioni regionali; GAETANO MANFREDI, IL MEDIATORE. ORA LA LISTA CON IV, PIU’ EUROPA ED AZIONE; Campania, Manfredi in campo per le regionali.

Regionali, Azione presente con una lista in ogni provincia - Azione in Campania sarà presente alle prossime elezioni regionali con una propria lista autonoma, espressione diretta del lavoro svolto in questi anni e del radicamento del partito in tutte e ... Scrive corriereirpinia.it

Regionali Campania, centrodestra: partito lo scouting tra i civici - Si parlerà di sicurezza alimentare, magari anche del piano Mattei in cui il Sud e la Campania sono protagonisti. Come scrive ilmattino.it