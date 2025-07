Avishai Cohen e Incognito chiudono la rassegna Luglio in Jazz

Ultimi due appuntamenti al Centro commerciale Campania di Marcianise con la rassegna “Luglio in Jazz”. Dopo le esibizioni di Biréli Lagrène, China Moses, Michel Camilo e Kennedy Administration, l’estate di musica in Piazza Campania si chiude con altri due grandi nomi del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

“Luglio in Jazz”, ultime tappe al Centro Campania Il 30 e 31 si chiude con Avishai Cohen e Incognito - Ultimi due appuntamenti al Centro commerciale Campania di Marcianise (CE) con la rassegna “Luglio in Jazz”. Riporta capuaonline.com