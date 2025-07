«C iao ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate ». Con queste parole Alberto Matano, in un post su Instagram, ha annunciato la scomparsa di Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo e volto noto della televisione italiana. La meteorologa, 51 anni, si è spenta dopo una lunga battaglia contro la malattia. I sentimenti del lutto: la guida dell’Airc sulle emozioni legate alla perdita X Leggi anche › Arte in lutto: morto Arnaldo Pomodoro, scultore delle sfere di bronzo › Musica in lutto: è morto Domenico Gigi Canu, chitarrista e fondatore dei Planet Funk Chi era Claudia Adamo, una carriera tra scienza e comunicazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Aveva 51 anni e si è spenta dopo una lunga battaglia contro la malattia