Avengers | Robert Downey Jr avrà un futuro nei panni di Doctor Doom dopo Secret Wars?

Secondo una nuova voce, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars potrebbero non segnare la fine definitiva di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom. Thanos ha dominato l'universo Marvel per gran parte del decennio grazie al suo ruolo di grande cattivo nell'Infinity saga. Sebbene abbia avuto solo una manciata di brevi apparizioni prima di Avengers: Infinity War ed Endgame, Marvel aveva già anticipato la sua mossa alla fine di The Avengers, invogliando il pubblico a saperne di più sul Titano Pazzo. Ci sono voluti anni per costruire adeguatamente quella duologia di film e preparare il terreno, smantellando gli Avengers e introducendo una dopo l'altra le Gemme dell'Infinito.

