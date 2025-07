Avellino in rampa di lancio | a Montella la settimana tipo

Tempo di lettura: 2 minuti L’ U.S. Avellino 1912 ha ufficializzato il programma settimanale di allenamenti e attivitĂ collaterali che si svolgeranno dal 29 luglio al 3 agosto allo stadio “Guido Basile” di Montella, sede scelta per la prosecuzione della preparazione in vista della stagione 202526 di Serie B. Terminato il regime di ritiro, il club biancoverde si avvicina progressivamente alla “ settimana tipo ”, scandita da sedute tecniche e tattiche alternate tra porte aperte e porte chiuse. Si partirĂ martedì 29 luglio con un allenamento pomeridiano (ore 17:30) aperto al pubblico, così come accadrĂ nella giornata successiva, mercoledì 30 luglio, con una doppia seduta (ore 10:00 e 17:30) che permetterĂ ai tifosi di seguire da vicino i progressi della squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino in rampa di lancio: a Montella la “settimana tipo”

