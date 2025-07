Avatar | James Cameron vuole espandere la saga con un progetto animato

James Cameron, parlando dei progetti oltre Avatar: Fuoco e cenere, ha svelato che vorrebbe espandere la saga con dei progetti animati. La saga di Avatar potrebbe espandersi a sorpresa con un progetto animato. A rivelarlo è stato il regista James Cameron in attesa dell'arrivo nelle sale del terzo capitolo della storia, Fuoco e cenere, di cui oggi è stato condiviso online un nuovo trailer. I possibili progetti animati di Avatar In un'intervista rilasciata a Empire Magazine, James Cameron ha rivelato di aver parlato con i vertici della Disney per parlare della possibile realizzazione di un progetto animato della saga di Avatar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avatar: James Cameron vuole espandere la saga con un progetto animato

In questa notizia si parla di: avatar - james - cameron - saga

Avatar live in concert, a Milano il capolavoro di James Cameron in uno spettacolo con orchestra dal vivo - Al Teatro Arcimboldi di Milano arriva un appuntamento imperdibile tra musica e cinema. Il 24 e il 25 maggio il palco ospiterà la proiezione del film Avatar con l'orchestra dal vivo.

James Cameron Lascia Pandora: Il Regista di Avatar Pronto per un Dark Fantasy Epico con Joe Abercrombie? - Sorpresa nel mondo del cinema: dopo il prossimo Avatar, James Cameron si tufferà nel fantasy oscuro adattando il bestseller 'The Devils' insieme all'autore Joe Abercrombie.

Avatar 3 e il destino dell’antagonista di james cameron - una svolta emotiva e narrativa in ‘avatar: fire and ash’. Il prossimo capitolo della saga di James Cameron, ‘Avatar: Fire and Ash’, previsto per il 19 dicembre 2025, si preannuncia come un punto di svolta fondamentale.

E’ stato diffuso il primo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo attesissimo capitolo della saga creata da James Cameron. https://universalmovies.it/avatar-fuoco-e-cenere-primo-trailer/… #AvatarMovie #AvatarFireAndAsh Vai su X

Il 17 dicembre #JamesCameron è pronto a riscrivere la storia del boxoffice con #Avatar3: Fuoco e Cenere, terzo atto della sua saga fantascientifica, dove performance dal vero e animazione si fondono, ancora una volta. Ecco il primo trailer ufficiale! Vai su Facebook

Avatar: James Cameron vuole espandere la saga con un progetto animato; Avatar, James Cameron a lavoro su una serie tv animata e un film d'animazione!; 28 Lug 2025 Avatar – Fuoco e Cenere: il trailer del terzo film della saga di James Cameron.

Avatar: Fuoco e Cenere, parla James Cameron: "Un film sul lutto coi pesci volanti!" - Sentite che cosa ha detto James Cameron alla rivista Empire per parlare della sua nuova opera, Avatar: Fuoco e Cenere. Si legge su cinema.everyeye.it

Avatar, James Cameron a lavoro su una serie tv animata e un film d'animazione! - Il regista ha parlato di nuovi progetti per il franchise di Avatar, tra cui una serie tv animata antologica e un film d'animazione spin- Scrive cinema.everyeye.it