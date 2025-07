AV e soppressione dei passaggi a livello Zanone e Palladino | Saranno concordate le soluzioni opportune per evitare disagi

Tempo di lettura: 2 minuti “Circa la vicenda della soppressione dei passaggi a livello a via Valfortore e a contrada Fontanelle, nei pressi della scuola e della parrocchia, stiamo seguendo con attenzione la vicenda insieme all’Amministrazione, ai settore competenti e a Rete ferroviaria italiana. I lavori per l’Alta Velocità ferroviaria sono d’importanza strategica ma è opportuno mitigare i disagi che deriveranno dagli interventi che sono necessari per il principio d’interesse strategico nazionale”, lo spiegano in una nota i consiglieri di maggioranza Giovanni Zanone e Marcello Palladino. “ Riguardo la vicenda di via Fontanelle, dopo un sopralluogo con l’assessore ai Lavori pubblici Pasquariello con la presenza di un rappresentante di un comitato zonale, abbiamo condiviso la necessità di realizzare un sovrappasso pedonale, considerato che il sottopasso veicolare sarà realizzato qualche chilometro più a nord. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

